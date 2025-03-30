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Москвич осужден на 4,5 года за стрельбу по прохожим из окна квартиры

Москвич осужден на 4,5 года за стрельбу по прохожим из окна квартиры

На севере Москвы мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пневматической винтовки по людям и электробусу.

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