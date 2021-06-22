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Конец санкциям. Вместо России США начинают изоляцию Китая

Конец санкциям. Вместо России США начинают изоляцию Китая

Шёпот Кремля Сегодня стало известно, что США пригрозили Китаю изоляцией. И не просто пригрозили, а уже начали изолировать.

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Альбина Колесникова
Чем бы дитя не тешилась лишь бы молчала так и США ищут новых кого бы по гнобить страшная страна, будь она неладна не живётся ей спокойно.
Тамара Фролова
Про изоленту не в бровь а в глаз!
Latif Gassanov
Наверное США допрыгается, что их "жахнут" навсегда. Сколько крови на их руках и сколько можно терпеть?!

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