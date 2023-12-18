Целебные свойства простых линий – йодовая сетка.

Йодовая сетка при нехватке йода в организме.По статистике, едва ли не треть населения земного шара страдает от недостатка йода в организме, который становится причиной патологий щитовидной железы, а для беременных женщин может обернуться рождением физически и умственно неполноценных детей.
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