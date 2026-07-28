‼️🇺🇦🇵🇱«Ты украинка?… Ты украинская шлюха» — поляки массово избивают украинцев ▪️В польском Вроцлаве жестоко избили украинскую пару из-за украинского акцента.
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‼️🇺🇦🇵🇱«Ты украинка?… Ты украинская шлюха» — поляки массово избивают украинцев ▪️В польском Вроцлаве жестоко избили украинскую пару из-за украинского акцента.
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