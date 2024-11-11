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Боррель: РФ должна выплатить Киеву компенсации вне зависимости от формата мира

Боррель: РФ должна выплатить Киеву компенсации вне зависимости от формата мира

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсации и понести наказание за якобы "военные преступления" вне зависимости от формы будущего мирного соглашения.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Дон ган,ничего не попутал? А ЕС ничего Украине не должно,во главе с США и Британией? Ох,еще не то,видимо,услышим до отставки от этого старого испанского Барреля.
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17 час.

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