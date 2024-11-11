Забайкальские транспортные полицейские выявили пропаганду запрещенного движения

Транспортные полицейские в ходе мониторинга интернет-пространства установили 18-летнего жителя Читинского района, у которого на личной странице в социальной сети выявлено изображение, содержащий пропаганду запрещенной в России организации «международное общественное движение АУЕ».
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