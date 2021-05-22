«Аниме-туса на тридцать лет»: старший сын Орбакайте закатил вечеринку на даче Пугачевой

Никита Пресняков придумал оригинальную тематику праздника. Никита Пресняков с женой Аленой InstagramНикита Пресняков и Дени Байсаров Instagram21 мая старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова отметил юбилей – ему исполнилось 30 лет.
Никита Пресняков придумал оригинальную тематику праздника. Никита Пресняков с женой Аленой InstagramНикита Пресняков и Дени Байсаров Instagram21 мая старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова отметил юбилей – ему исполнилось 30 лет.
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