Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Чернышенко заявил, что операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы

Чернышенко заявил, что операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы

Операторам связи не позволят бесконтрольно поднимать тарифы выше уровня инфляции. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, отметив, что за ценообразованием внимательно следит Федеральная антимонопольная служба.

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