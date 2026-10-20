70 дел, 102 предупреждения и 125 соглашений — ФАС отчитывается о войне с ценами на топливо. Но поможет ли это, если дизель снова пошёл на экспорт? Федеральная антимонопольная служба с начала 2026 года возбудила 70 дел на топливном рынке и выдала 102 предупреждения, две трети из которых уже ….