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Пранкеров Вована и Лексуса в прямом эфире попытались обмануть мошенники

Пранкеров Вована и Лексуса в прямом эфире попытались обмануть мошенники

Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, что перед разговором с потенциальной «жертвой» они тщательно готовятся, изучают определенную политическую тему, чтобы погрузиться в нее.

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Комментарии
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Eduard
Личнр я звонящих сразу посылаю! Мне уже 4 раз звонили по такому поводу,а матери,типа авария,эта их главная тема убеждать что ваш родстаенник натворил дел и денежки содрать!
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18 час.
Eduard
Матт конечноженщина наивная,сразу деньги искатт стала,чтобы аферистам передать!
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18 час.
Eduard
Точно так в Эстонии тгже дурачат,но у нас Госуслуг нет конечно!
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18 час.

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