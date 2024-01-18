Управляемые торпеды Второй мировой (Torpedowaffe Neger)

﻿﻿На снимке немецкая управляемая торпеда «Негр» выброшенная на берег пляжа в Анцио (Италия) Он состоит из двух частей: большой, где находился пилот, и прикрепленной к ней боевой части меньшего размера В ночь с 20 на 21 апреля 1944 года негритянские торпеды подразделения специального назначения Кригсмарине безуспешно атаковали корабли союзников в порту Анцио.