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Управляемые торпеды Второй мировой (Torpedowaffe Neger)

Управляемые торпеды Второй мировой (Torpedowaffe Neger)

﻿﻿На снимке немецкая управляемая торпеда «Негр» выброшенная на берег пляжа в Анцио (Италия) Он состоит из двух частей: большой, где находился пилот, и прикрепленной к ней боевой части меньшего размера В ночь с 20 на 21 апреля 1944 года негритянские торпеды подразделения специального назначения Кригсмарине безуспешно атаковали корабли союзников в порту Анцио.

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