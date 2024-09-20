Захарова: Столтенберг не может не осознавать последствий своих заявлений

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что высказавшийся об ударах Киевом по России генсек НАТО Йенс Столтенберг не может не понимать к чему могут привести подобные заявления.
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