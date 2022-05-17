Стали известны представители всех команд на лотерее драфта-2022

Стали известны имена представителей всех команд на лотерее драфта НБА-2022, которая пройдет 17 мая. На лотерее будет несколько действующих игроков лиги: Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»), Дэмиан Лиллард («Портленд») и Домантас Сабонис («Сакраменто»).
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