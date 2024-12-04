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Иркутск Сегодня

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Братск чтит героев: трогательный митинг в честь Дня Неизвестного солдата

Братск чтит героев: трогательный митинг в честь Дня Неизвестного солдата

В Братске 3 декабря прошел трогательный митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. Этот день, учрежденный в 2014 году, связывает воедино память о всех героях, павших и пропавших без вести в многочисленных войнах.

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