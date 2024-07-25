БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эволюция РСЗО: после развала СССР и до начала СВО

Эволюция РСЗО: после развала СССР и до начала СВО

В материале Эволюция РСЗО: от «Тёмных веков» до развала СССР мы рассмотрели, как вообще зародились реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также их эволюцию в XX веке вплоть до момента развала СССР.

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