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МОСИНФОРМ

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Цифровые технологии применили при проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН»

Цифровые технологии применили при проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН»

При проектировании кампуса Московского государственного технологического университета (МГТУ) «СТАНКИН» в Коммунарке применили современные технологии: создали цифровые информационные модели его инженерных систем.

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