Цифровые технологии применили при проектировании кампуса МГТУ «СТАНКИН»

При проектировании кампуса Московского государственного технологического университета (МГТУ) «СТАНКИН» в Коммунарке применили современные технологии: создали цифровые информационные модели его инженерных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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