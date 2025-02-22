Инновационные вакцины-консервы: российские ученые на передовой борьбы с эпидемиями Юлия ЧелкановаВ свете недавних открытий ученые из России разрабатывают инновационный подход к вакцинации — «вакцины-консервы», что может стать важным шагом в борьбе с новыми эпидемиями.