Инновационные вакцины-консервы: российские ученые на передовой борьбы с эпидемиями Юлия ЧелкановаВ свете недавних открытий ученые из России разрабатывают инновационный подход к вакцинации — «вакцины-консервы», что может стать важным шагом в борьбе с новыми эпидемиями.
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