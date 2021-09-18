Тут голосуйте, тут не голосуйте... Тут коррупцию заворачивали

Любопытно, однакоПолитикаТут голосуйте, тут не голосуйте... Тут коррупцию заворачивали автор - Iren Adler У меня тут возникла очередная конспирологическая теория. Да не теория, а гипотеза.Вернуться к статье184НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛора ЛораЭти насральнята и зомбированный молодняк все подвох ищут...Выросло стадо америкосовской быдлятины вместо Россиян..Ночной кошмарСудя по голосованию, долбоёбов, ищущих везде подвохи от правительства, в России ещё вполне хватает. Ну, а с другой стороны, если сложить вместе всех пидара.. пардон, альтернативных, продажных либерастов всякой масти и вместокоммунистов, так точно 45% наберётся ( из всех тусующихся в МирТесен). В жизни то их поменьше будет. Где-то процентов 20, по моим подсчётам...)))ИИринаВчера власть наглядно доказала ,зачем ей это надо . Ей нужен именно рабочий день ,чтобы насильно тех ,кто получает зарплаты и стипендии от Государства ,сгонять толпами на выборы .БагираДура набитая, всё в СССР живёшь.. Это коммунисты так гоняли коллективами. А ещё заманивали дефицитом, - как правило, это были колбаса, растворимое кофе, иногда сосиски.. А даже, если бы никто не пошел на выборы, все-равно результат был 99, 9% за очередного престарелого генсека, причем, единогласно. Так что помалкивай, чудо совковое.Виктор Козодоевсогласен с вами , я лично голосовал за кпрфольгаЧто изменилось? Сейчас вместо кпрф все равно будет известно какая партия. При кпрф бОльшинство хорошо жили, а сейчас блогеры и те , кому работать лень.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАДолго думала? Или думать нечем?ЛЮДМИЛА ХРАМОВАГде при КПРФ (КПСС) жили хорошо? Просто выживали. Не имели никакой возможности ни в чем.ИИринаА что ж тогда говорить о ВАС ,врагах коммунистов ,которые разграбили Россию ,ограбили российский народ ,устроили многомиллионный геноцид народа ?ИИринаХа ,вот вечный трусливый ответ злобной антисоветской клики -на все обвинения ей ,они бросается бесноваться против СССР и коммунистов . А вас ,кремлеботов ,специально набирают из самого тупого ,злобного ,агрессивного быдла и хамов .Villi sherbakХорошо это как. Это разве не при КПСС (КПРФ тогда не было) был голяк в магазинах. Это разве не при них сели на ножки Буша. Это разве в 1988 году не при них продавалась водка и курево по талонам. Да и в 1970-1980 годы в магазинах было в России пусто. Колбаса всяких сортов только в Стольграде и Ленинграде, а за ней народ ехал электричками в эти города. Это когда в гастрономе продается тощая синюшная курица (цыплята продавались чуть более размером воробья), на которую и смотреть не приятно. На эту тему даже анекдот сочинили, когда покупатель просит продавца взвесить курочку и видит положенные тушку курици как правило с головой на весах, то покупатель спрашивает продавца о том, как она определила что это курочка. Ответ шикарен от продавца: потому что пользовалась успехом у петухов и о чем свидетельствует ее синий цвет и худоба. Хочешь приобрести что то по приличней, то иди на рынок. Там и мясо свежее и сальцо, но уже по довольно высоким ценам. Купить суповой набор да еще без очереди в магазине было не возможно. Вот и приходилось простому народу крутиться в поисках блата, чтобы приобрести колбаску, сыр, шпроты к праздничному столу. Да и промышленные товары покупались также по блату или у спекулянтов, которых развелось в 70 годы не меряно.Виктор Козодоевопять подняли цены на хлебЛЮДМИЛА ХРАМОВАНа хлеб самое большее вы тратите в месяц 100 руб. и то от своей лени.ИИринаДа ,через вас ,своих платных холуев кремлеботов ,власть доказала ,что плевать ей на то ,как живет народ .АлександрКто поднял?В магазине,куда вы ходите?А у нас никто и ничего не поднимал.Даже морковка уже меньше 30 руб.стоит.Владимир ЖивотовЭто вы, что ли, народ?Villi sherbakСторонники КПРФ так именно и считают, как и эта фанатка. Вчера пошел на избирательный участок и встретил соседа по дому большого почитателя КПРФ не далеко от входа на избирательного участка. Морда перекошена от злобы, вместо здрасте начал орать зачем я сюда пришел и за кого пришел голосовать. Я с начала опешил слушая его тираду а потом спросил а его какое е дело зачем. В ответ опять злая тирада. Я постоял послушал а потом послал его на все три буквы. Вошел в здание школы и получил бюллетени для голосования и одновременно поинтересовался правду ли пишут, что члены комиссии как правило учителя и бюджетники. В ответ нет, не правда. Получил бюллетени проголосовал и спокойно пошел домой. Кроме меня в зале был всего лишь один избиратель. Бюллетень вводил через урну с автоматическим голосованием без проблем. Наблюдатели в зале были. Почему так подробно описываю да потому что в течении 15 лет жизни в СССР мне пришлось поработать не одиножды членом избирательной комиссии, председателем избирательной комиссии а в 1990 году председателем окружной избирательной комиссии. И в КПСС я не состоял.VBvladimir bedarevЯ голосую Против ЕДРО.Комментировать
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