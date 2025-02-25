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Царьград

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Мурашко предложил обязательную отработку для выпускников медвузов России

Мурашко предложил обязательную отработку для выпускников медвузов России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что для решения проблемы кадрового дефицита в медицине необходимо ввести обязательную отработку выпускниками медвузов.

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