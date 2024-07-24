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Трамп подал жалобу на штаб Харрис из-за денег Байдена

Трамп подал жалобу на штаб Харрис из-за денег Байдена

Предвыборный штаб кандидата в президенты США и экс-главы государства Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на штаб вице-президента страны Камалы Харрис из-за перевода средств, собранных на переизбрание действующего американского лидера Джо Байдена.

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