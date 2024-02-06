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Гражданочка

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Отец обижен на двенадцатилетнего сына: тот обозвал его алкашом

Отец обижен на двенадцатилетнего сына: тот обозвал его алкашом

Отец обижен на двенадцатилетнего сына: тот обозвал его алкашом— …И вот муж пристрастился к этому пиву по выходным, – рассказывает тридцатисемилетняя Ксения.

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