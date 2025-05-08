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Царьград

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Москва блокирует торговлю "Пушкинскими картами" в 20 Telegram-каналах

Москва блокирует торговлю "Пушкинскими картами" в 20 Telegram-каналах

Суды Москвы заблокировали объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт" в Telegram-каналах. Такая информация признана нарушающей права и интересы, включая несовершеннолетних, подрывая законную реализацию программы.

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