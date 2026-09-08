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Газета.ру

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До 40% рабочего времени чиновников уходит на бюрократию, которую может забрать ИИ

До 40% рабочего времени чиновников уходит на бюрократию, которую может забрать ИИ

До 40% рабочего времени руководителя муниципалитета уходит на поиск информации, согласование уже готовых документов и ручной контроль исполнения поручений, а не на развитие территории.

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