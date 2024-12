Лучшие научные изображения 2024 года, выбранные журналом Nature 

Скелет Prestosuchus chiniquensis, архозавра триасового периода, жившего 237 миллионов лет назад / © Diego Vara / Reuters Гепарды пытаются пересечь реку в национальном заповеднике Масаи-Мара после обильных осадков в Кении / © Buddhilini de Soyza / BigPicture Competition Солнечное затмение над монументом Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия / © Chip Somodevilla / Getty Images Горностай (Mustela erminea), карабкающийся по скалам / © Larry Taylor / Wildlife Photographer of the Year Кладбище китов на дне океана недалеко от Гренландии / © Alex Dawson / UPY 2024 Циклоны и антициклоны на поверхности Юпитера, запечатленные космическим аппаратом «Юнона» / © NASA / JPL-Caltech/ SwRI / MSSS / Gary Eason (CC BY) Чайка верхом на черепахе в Средиземном море / © Enric Gener / Ocean Photographer of the Year 2024 Метеорный поток Персеиды в Англии / © Josh Drury Стволы деревьев, покрытые миллионами бабочек вида Данаида монарх (Danaus plexippus), сбившихся в кучу в мексиканском лесу / © Jaime Rojo / BigPicture Competition Пальмовый долгоносик / © Sherif Abdallah Ahmed / Nikon Small World Photomicrography Competition Кольца вулканического дыма Этны.