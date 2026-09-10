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Царьград

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Элита покидает объект "О" – неприступная вражеская крепость в шаге от падения

Элита покидает объект "О" – неприступная вражеская крепость в шаге от падения

Украинские паблики с горечью трубят о том, что идёт операция по охвату и штурму города Орехова в Запорожской области.

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