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Ко Дню программиста: 5 самых сексуальных разработчиц мира — и что стало с их карьерой спустя 10 лет

Ко Дню программиста: 5 самых сексуальных разработчиц мира — и что стало с их карьерой спустя 10 лет

Индустрия видеоигр привыкла считать женщин редким исключением из правила, хотя первым программистом в истории была именно женщина — Ада Лавлейс.

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