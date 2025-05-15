Кассация отклонила иск Крида к Мизулиной о защите чести

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил законность принятых решений по иску рэп-исполнителя Егора Крида (Егора Булаткина) к «Лиге безопасного интернета» и ее руководителю Екатерине Мизулиной.
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