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Украинцы столкнулись с проблемами в Польше из-за использования русской речи

Украинцы столкнулись с проблемами в Польше из-за использования русской речи

Присутствие русскоговорящих украинцев в Польше вызывает у поляков возрастающую негативную реакцию, заявил президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка 11 июня, сообщает The Guardian.

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