Третья бессонная ночь: как жители Таганрога пережили массированный ракетный удар

Ростовская область подверглась комбинированной атаке с применением беспилотников и ракет. Ночью 15 сентября в Таганроге прогремели четыре мощных взрыва — их слышали не только в городе, но и в Азове, расположенном примерно в 40 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Погибнуть - норм...
- Депутат Затулин к...
- Богдан Цырдя: Мол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым