В Госдуме усомнились в непричастности США к атаке ВСУ на Курскую область

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США с особым цинизмом пытаются делать вид, что не имеет никакого отношения к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии