Вячеслав Денисов

Т.е., если руководитель страны заботится о своей стране и народе и не позволяет ей разориться от непомерных расходов на "помощь" неизвестно кому и зачем, то это - слуга Путина! Понятно, что пропаганда защитников нацизма довлеет над всеми, но руководители стран, разоряющие свои народы ради убийц, настоящие мерзавцы!