Главарь киевского режима Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины.
«Фицо открывает второй фронт против Украины по поручению Путина», — Зеленский
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Eduard
О,Клоун чужие мысли началчитать? Просроченый иди в тюрьму!
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18 час.
Вячеслав Денисов
Т.е., если руководитель страны заботится о своей стране и народе и не позволяет ей разориться от непомерных расходов на "помощь" неизвестно кому и зачем, то это - слуга Путина! Понятно, что пропаганда защитников нацизма довлеет над всеми, но руководители стран, разоряющие свои народы ради убийц, настоящие мерзавцы!
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11 час.
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