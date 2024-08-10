Курская битва: Ответом на вторжение ВСУ станет гражданская мобилизация

Сергей Аксёнов 9 августа 2024 г., 20:40 «Немцы», впервые с 1941 года, идут с оружием в руках по территории России Несколько сотен резервистов, тыловиков с других направлений и добровольцев из Донбасса приехали в Курскую область, пишет Mash утром 9 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии