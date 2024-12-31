Зачем Андропов пытался совершить переворот в Албании

С начала своей политической карьеры и до последних дней жизни Энвер Ходжа называл себя «сталинцем». Однако его приверженность политике советского диктатора объясняется своеобразным «иждивенчеством», к которому «отец народов» приучил маленькую балканскую страну, оказывая ей безвозмездную помощь.
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