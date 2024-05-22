Стоимость энергоперехода резко выросла, достигнув неподъемной для человечества цены

Несмотря на шаткое положение в среде чистых источников, а также участившееся мошенничество, расходы на сбережение жизни и экологии все возрастают, отпугивая последних инвесторов, кто хотел бы приобщиться к спасению планеты.
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