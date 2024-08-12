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Царьград

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Пожизненно осужденный Вова Беспредел просит отправить его на СВО

Пожизненно осужденный Вова Беспредел просит отправить его на СВО

Преступник совершил 18 убийств.Самый жестокий участник кровавой Кущевской ОПГ Вова Беспредел, осужденный за 18 убийств, пытается избежать пожизненного заключения.

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Комментарии
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holms sherlok
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