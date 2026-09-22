ScienceDaily сообщил о новом виде пингвинов на островах Кергелен

Учёные обнаружили новый вид пингвинов Pygoscelis kerguelensis на островах Кергелен. Генетический анализ выявил, что это отдельный вид.
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