Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Школьникам доступны шесть интерактивных тетрадей Стало известно, что в библиотеке МЭШ появились новые интерактивные тетради по химии и физике с заданиями и теоретической информацией, предназначенными для проведения виртуальных лабораторных работ учениками 7-9 классов.