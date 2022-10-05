Мария Захарова оценила план Илона Маска по урегулированию на Украине

«Наконец начали задавать вопросы».Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложенный промышленником и изобретателем Илоном Маском план урегулирования российско-украинского конфликта.
«Наконец начали задавать вопросы».Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложенный промышленником и изобретателем Илоном Маском план урегулирования российско-украинского конфликта.
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