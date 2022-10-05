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Мария Захарова оценила план Илона Маска по урегулированию на Украине

Мария Захарова оценила план Илона Маска по урегулированию на Украине

«Наконец начали задавать вопросы».Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложенный промышленником и изобретателем Илоном Маском план урегулирования российско-украинского конфликта.

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