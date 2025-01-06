Российская авиация уничтожила две важные для логистики ВСУ переправы на Купянском направлении Подразделения ВС РФ продолжают развивать успех на Купянском направлении.
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Российская авиация уничтожила две важные для логистики ВСУ переправы на Купянском направлении Подразделения ВС РФ продолжают развивать успех на Купянском направлении.
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