ВСУ потеряли основной путь снабжения под Артемовским и оказались под огневым контролем

ВСУ потеряли основной участок, через который они осуществляли переброску необходимого вооружения.Вооруженные силы Украины лишились одного из основных участков, через который они осуществляли переброску необходимого вооружения.
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