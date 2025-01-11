По фактам подвига дагестанца в зоне СВО снимут фильм. Контракт уже подписан

На Украине объявили награду в 50 миллионов рублей за отважного военнослужащего из Дагестана.Военнослужащий армии России Закарья Алиев из Дагестана в настоящий момент проходит курс лечения в военном госпитале, но уже подписал контракт с киностудией, которая планирует снимать художественный фильм по его истории трёхнедельной обороны в зоне специальной военной операции.