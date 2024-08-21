Эксперт Кузенкова рассказала, что могла сделать с лицом внучка Александра Маслякова

Косметолог Кузенкова: Внучка Маслякова «сделала» свое лицо Таисия Маслякова, 18-летняя внучка знаменитого ведущего КВН Александра Маслякова, опубликовала в социальных сетях фотографии, которые вызвали бурное обсуждение среди пользователей.
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