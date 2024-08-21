Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

537 подписчиков

Эксперт Кузенкова рассказала, что могла сделать с лицом внучка Александра Маслякова

Эксперт Кузенкова рассказала, что могла сделать с лицом внучка Александра Маслякова

Косметолог Кузенкова: Внучка Маслякова «сделала» свое лицо Таисия Маслякова, 18-летняя внучка знаменитого ведущего КВН Александра Маслякова, опубликовала в социальных сетях фотографии, которые вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх