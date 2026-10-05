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Царьград

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Бисмарк подчеркнул роль учителей в победе в войне 1870 года

Бисмарк подчеркнул роль учителей в победе в войне 1870 года

Журавлев цитирует Бисмарка о роли учителей в войне, отмечая важность воспитания и образования. Баширов поддерживает, акцентируя внимание на значении школьного образования для бойцов специальной военной операции.

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