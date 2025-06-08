Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 025 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    В Qазахстане в этом году усиленно пытались отменить день Победы над фашистской Германией и объединённой ей Гейропой. ...Запад готовит вто...
  • ЭММА
    💯👍🏻Степашин заявил, ...
  • ЭММА
    💯👍🏻Степашин заявил, ...

Арендаторов обязали заплатить 50 млн рублей за «восстановительный ремонт» всего склада и асфальтовой площадки

Арендаторов обязали заплатить 50 млн рублей за «восстановительный ремонт» всего склада и асфальтовой площадки

Арбитражный суд Краснодарского края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суды вынесли решения о взыскании с двух арендовавших складское помещение компаний 50 млн рублей за «восстановительный ремонт», включая демонтаж/монтаж крыши, стен, замену пола склада и асфальта во дворе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх