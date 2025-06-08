Арендаторов обязали заплатить 50 млн рублей за «восстановительный ремонт» всего склада и асфальтовой площадки

Арбитражный суд Краснодарского края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суды вынесли решения о взыскании с двух арендовавших складское помещение компаний 50 млн рублей за «восстановительный ремонт», включая демонтаж/монтаж крыши, стен, замену пола склада и асфальта во дворе.