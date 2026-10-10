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«Зенит» забил «Краснодару», когда Батчи лежал на газоне после борьбы с Мантуаном. Танашев засчитал гол, Федотов с ним согласен: «Нет нарушения в начальной стадии атаки»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил второй гол «Зенита» в матче с «Краснодаром» (3:1, второй тайм) на предмет возможного нарушения правил в атаке.

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