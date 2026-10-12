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Регионы России

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Роналду сравнил соперничество с Месси с дуэлью Сенны и Проста в «Формуле-1»

Роналду сравнил соперничество с Месси с дуэлью Сенны и Проста в «Формуле-1»

Португальский футболист Криштиану Роналду в интервью CNN Portugal подробно рассказал о соперничестве с аргентинцем Лионелем Месси, сравнив его с противостоянием легендарных гонщиков «Формулы-1» Айртона Сенны и Алена Проста.

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