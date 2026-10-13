TMS представила новую гоночную Lada Iskra TMS

AUTOSPORT.COM.RUНовый гоночный автомобиль, который дебютирует на российских трассах в официальных соревнованиях в 2027 году, представила на трассе Moscow Raceway компания TMS из Тольятти, являющаяся создателем проекта Lada Iskra TMS.
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