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TMS представила новую гоночную Lada Iskra TMS

TMS представила новую гоночную Lada Iskra TMS

AUTOSPORT.COM.RUНовый гоночный автомобиль, который дебютирует на российских трассах в официальных соревнованиях в 2027 году, представила на трассе Moscow Raceway компания TMS из Тольятти, являющаяся создателем проекта Lada Iskra TMS.

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