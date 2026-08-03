Испытание для техники и характера: в Калининском округе состоится «Гонка Титанов»

«Гонка Титанов» в Тверской области: два дня адреналина, заездов и внедорожных испытаний. 8–9 августа в Парке приключений Павлова (Калининский муниципальный округ, трасса М‑10, 155‑й километр) пройдёт масштабное событие для поклонников бездорожья — гонка «Гонка Титанов».
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