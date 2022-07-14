«У него были красотки Стоцкая и Лорак»: бывшая домработница Филиппа Киркорова раскрыла информацию о похождениях артиста

Филипп Киркоров после развода с Аллой Пугачевой не посвящает публику в свою личную жизнь. Он даже сталкивается с тем, что люди подозревают его в нетрадиционной ориентации в связи с тем, что он не говорит, с кем встречается.
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