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«Барса» готова продать де Йонга летом, если получит крупное предложение, но он все еще не хочет уходить

Френки де Йонг не собирается уходить из «Барселоны» в ближайшее время. Полузащитник знает, что его будущее постоянно обсуждают в медиа, но сохраняет твердую позицию по этому вопросу: он не хочет уходить из «Барселоны».

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